نحف: اتهام شابين بالاعتداء على آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، أمس الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين، في العشرينيات من عمريهما، من قرية نحف، نسبت إليهما تهمة الاعتداء على آخر.

ويُستدل من ملف الجريمة أنه في يوم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري حدث اعتداء في قرية نحف وجرى نقل مصاب إلى المستشفى، وشرعت الشرطة بالتحقيق وتم اعتقال المشتبهين، وتبين من التحقيق أنه وقع جدال بينهما وبين المُعتدى عليه على خلفية حادث طرق كاد يقع بينهم.

وتبين أن المتهمين خرجا من سيارتهما بينما كانت بحوزة أحدهما عصا "بيسبول" وبدأ بضرب الشاب الآخر ومن ثم هربا من المكان، فيما تعرض المُعتدى عليه لكسر بالجمجمة وجرح في الرأس وإصابات أخرى.