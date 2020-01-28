لاعب بلد الوليد يرفض إغراءات فرق إسرائيلية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب فريق بلد الوليد الإسباني، الحسن العيد، رفض عروضا احترافية مغرية من أجل الانخراط واللعب ضمن فرق إسرائيلية.
وذكر العيد في تصريحات صحفية، أن "الفرق الإسرائيلية تسعى للتعاقد معه منذ نحو 3 مواسم عندما كان يرتدي قميص فريق ليفانتي الإسباني".
وأكد أنه "يرفض رفضا قاطعا أي عرض إسرائيلي، ويعتبر ذلك عارا، حتى أدى به الأمر إلى العودة للعب في الدوري الموريتاني".
وصرح اللاعب في مقابلة هاتفية بثتها قناة "بلوارميديا" الموريتانية على يوتيوب قائلا "لن أتعاقد مع أي ناد إسرائيلي ولو عرضوا علي أموال الدنيا، لن تطأ قدماي أرض إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النادي الرياضي أشدود قدم عرضا لضم العيد من بلد الوليد، الذي يعد أبرز لاعبي المنتخب الوطني لبلاده حاليا، وأول لاعب موريتاني يحترف بالدوري الإسباني.
ويحتل بلد الوليد المركز 15 بالدوري الإسباني بفوزه في أربع مباريات وتعادله في ست، من أصل عشرين مباراة خاضها حتى الآن.
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