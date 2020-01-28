مدرب أبناء اللد: نسعى للفوز في كل مباراة بالدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، بأداء لاعبي الفريق عقب الفوز على هبوعيل كتمون القدس بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن ختام أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 20 نقطة.



وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، عقب مباراة الأمس "لقد خضنا مباراة صعبة أمام فريق قمة، إلا أن ذلك لم يمنع اللاعبين من تقديم أداء رجولي، وقد حاربوا على كل كرة بالملعب حتى تمكنا من العودة بالنقاط الثلاث".

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وأشار إلى أن "فريقنا تغير للأفضل في الأسابيع الأخيرة، والنتائج الأخيرة التي حققناها تدل على ذلك، ومن هنا أكن كل الاحترام للاعبين على كل ما يقدمونه على أرضية الملعب".

وتابع أننا "نهدف للعب من مباراة لأخرى، والدوري لا زال طويلا ونحن نسعى للفوز في كل مباراة نخوضها سعيًا نحو تحقيق البقاء بالدوري لموسم آخر".

وختم الوحيدي بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة القادمة أمام متصدر لائحة الدوري مكابي بيتح تيكفا، وبدورنا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".