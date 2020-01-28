أبو سنان: سطو مسلح على فرع البريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ لصوص عملية سطو مسلح على فرع البريد في بلدة أبو سنان، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الجناة تمكنوا من سرقة مبلغ كبير من المال، ولم تحدد قيمته بعد.

ولاذ اللصوص بالفرار من المكان بواسطة دراجة نارية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية باستثناء حالات الهلع في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الجريمة، وشرعت بأعمال البحث وراء الجناة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.