أكاديمية "الأوسكار" تدعم البيئة بقوائم طعام نباتية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتمد قوائم الطعام المقدمة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار القادمة، الذي سيقام في التاسع من شباط/ فبراير، على مصادر نباتية بالكامل.

وقالت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020، مضيفةً أن قوائم الغذاء الرسمي السنوي للمرشحين، لنيل الجوائز، والوجبات الغذائية الخفيفة، ستعتمد على مصادر نباتية بالكامل.

وأما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فستعتمد بنسبة 70 في المئة على مصادر نباتية بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتي، إضافة إلى أن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

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وقالت الأكاديمية، التي يختار أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آلاف عضو المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها "مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب".

وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز "غولدن غلوب" وجوائز نقابة ممثلي الشاشة، التي أقيمت خلال الشهر الجاري.

واقترح الممثل، خواكين فينيكس، الذي يتبع حمية نباتية صارمة، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز "غولدن غلوب" الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.