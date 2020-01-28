شاهد .. لاجئون فلسطينيون يعلنون رفضهم لـ #صفقه_القرن

الثلاثاء 28 يناير 2020

أعلن لاجئون فلسطينيون في مخيم الشاطئ بقطاع غزة عن رفضهم لما بات يعرف بصفقة القرن التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية .



ورفع اللاجئون المحتجون صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللافتات الرافضة لهذه الصفقة .

وتترقب الأوساط الفلسطينية، الرسمية والشعبية، بحذر وتأهب، ما سيسفر عنه لقاء ثلاثي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس، وما سيتلوه من إعلان تفاصيل ”صفقة القرن“ الأمريكية.

وعبرت السلطة الفلسطينية وحكومتها عن رفضها المتكرر لصفقة القرن، باعتبار أنها ستضيع حقوق الفلسطينيين في الأرض والوطن والتاريخ، بعدما جعلت أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل وما تلاه من اعتراف بالاستيطان وتوجه قريب لضم مستوطنات الضفة الغربية والأغوار والبحر الميت للسيادة الإسرائيلية.

Advertisements

وقال واصل أبويوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن القيادة الفلسطينية مطالبة باتخاذ خطوات عملية ترتقي لمستوى التحديات الخطيرة التي تواجه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن من تلك الخطوات، إنهاء المرحلة الانتقالية والتي تعتبر السلطة نتاجا لهذه المرحلة والتي كان من المفترض أن تقود إلى دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال لكن ذلك لم يتحقق، بحسب وكالة ”معا“.