شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي جنوبي يكشف عن ترتيبات دولية لحل الدولتين في اليمن خلال اربع سنوات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 كشف إعلامي جنوبي بارز عن ترتيبات دولية لحل الدولتين الشمالية والجنوبية في اليمن خلال أربع سنوات .

وقال الإعلامي، صلاح بن لغبر، في تغريدة له بتويتر، "ترتيبات دولية لعملية سلام تبني على اتفاق الرياض وتتجاوز ستوكهولم وكل ماسبقه بمباركة ورعاية الدول العظمى وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي" . Advertisements واضاف أن هذه الترتيبات يمهد لحل الدولتين خلال اربع سنوات تؤسس لسلام مستدام . وتابع "وماعليكم سوى الانتظار وماعلى الجنوبيين سوى الاصطفاف والتحضير لاحتفالات الاستقلال"

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