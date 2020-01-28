مليشيا الوفاق تتسول بعد إيقاف قبائل ليبيا إنتاج الحقول النفطية

الثلاثاء 28 يناير 2020

في وقت سابق من الشهر الحالي أقدمت القبائل الليبية على إيقاف إنتاج الحقول النفطية في مناطق الهلال النفطي وحقول شرق البلاد، لمنع حكومة الوفاق من استخدام الإيرادات في جلب مرتزقة لقتل الشعب الليبي، وهو التحرك الذي أيده الجيش الليبي.



بعد أيام من توقف الإنتاج لجأ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، التابع لحكومة الوفاق، لطلب المساعدة الدولية بإعادة فتح حقول النفط في أسرع وقت، محذرا من مغبة إبقاء الحقول مغلقة، وذلك خلال مقابلة أجراها مع وكالة رويترز.

Advertisements

و تخشى حكومة طرابلس إغلاق الحقول إلى هذا الحد لأن القطاع النفطي يدر أكثر من 22 مليار دولار سنويا، وهو يمثل ما نسبته من 93 إلى 95% من إجمالي إيرادات الدولة، ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق العام، ويؤدي الإغلاق إلى تراجع الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا إلى قرابة 72 ألف برميل فقط، وهو الأمر الذي يعني حرمان الوفاق من غالبية مداخليها، ويحد من قدراتها على شراء الدعم السياسي التركي عبر دفع تعويضات غير قانونية لها على حساب قوت الشعب، أو جلب مرتزقة سوريين جدد أو دفع أجور المليشيات التي تقاتل في صفها، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انشقاقات في صفوف هذه المليشيات التي تقاتل من أجل المال وليس من أجل شرف الوطن ووحدة ترابه.

يشار إلى أن الجيش الليبي يسيطر على قرابة 95% من الحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي وشرق وجنوب البلاد، بينما لم يتبق تحت سيطرة الوفاق سوى حقل الوفاء في الغرب وبعض الحقول البحرية الصغيرة