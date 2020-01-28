شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر بابا» أو «أب مهمل» .. مفاجأة في مقطع إنقاذ الابنة من القطار والان نبدء بالتفاصيل

في مشهد إنساني مهيب يجسد أسمى معاني الأبوة، افتدى رجل مصري ابنته بنفسه، لحمايتها من عجلات قطار في محطة بمحافظة الإسماعيلية ، فيما وصف البعض تلك الواقعة بـ«الأب الخارق» رغم أن الواقعة ناتجة عن إهمال الأب الذي قرر أن يصطحب ابنته ليعبر إلى الرصيف من تحت القطار المتوقف في المحطة، ثم تفاجئ بتحرك القطار ، فألقى بنفسه مباشرة فوقها لينقذها على بعد مسافة لا تتخطي المليميترات عن القضبان.، وتمكنا من الخروج بسلام بعد مرور القطار.

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