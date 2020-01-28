محمد بن راشد: حريصون على بناء جسور التواصل مع كازاخستان

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده حريصة على بناء جسور التواصل مع كازاخستان.

وخلال استقباله قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في قصره بزعبيل ظهر الثلاثاء رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الضيف، متمنيا له إقامة طيبة في الإمارات وزيارة ناجحة تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد خلال تجاذبه أطراف الحديث مع توكاييف أن قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها حريصون على بناء جسور أرحب للتواصل الإنساني والسياحي والثقافي مع جمهورية كازاخستان وقيادتها وشعبها وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

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من جهته أعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن سعادته بزيارة الإمارات والإطلاع على نهضتها التنموية والحضارية المميزة التي وصفها بأنها مثال يحتذى، وقصة نجاح باهرة تستحق الاستنساخ ونقلها إلى بلاده للاستفادة منها في مسيرة التنمية التي تشهدها كازاخستان.

كما أشار إلى رغبته وحكومة بلاده بزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من المجالات التي يمكن التشاور حولها، وذات جدوى اقتصادية تعم بالخير على الشعبين الصديقين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة الرئيس الكازاخي للإمارات، حيث التقى، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.