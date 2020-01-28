السعودية وباكستان تبحثان التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، نديم رضا، التعاون العسكري بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن "خادم الحرمين الشريفين استقبل اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية".



وكان رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي قد التقى أمس الإثنين رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الذي يزور الرياض.

وبحث الجانبان آفاق التعاون العسكري، وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.