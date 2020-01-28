فضيحة مدوية.. تركيا تقرصن حكومات في أوروبا والشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير خاص لوكالة رويترز للأنباء أن قراصنة إنترنت يعملون لحساب الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية تستهدف حكومات في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال 3 من كبار مسؤولي الأمن الغربيين لرويترز إن قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية واسعة النطاق استهدفت حكومات ومنظمات الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط.

ووفقاً لمراجعة أجرتها رويترز لسجلات الإنترنت العامة فإن هجمات القراصنة الموالين للحكومة التركية استهدفت نحو 30 منظمة، بما في ذلك وزارات وسفارات وأجهزة أمنية بالإضافة إلى شركات وغيرها من الكيانات.

وقال التقرير إنه من بين ضحايا عمليات القرصنة تلك نظام البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.