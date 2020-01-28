فلسطين تطلب اجتماعا لوزراء الخارجية العرب لبحث "صفقة القرن"

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العين الإخباريةالثلاثاء 2020/1/28 02:34 م بتوقيت أبوظبي
اجماع لوزراء الخارجية العرب - أرشيفية
تقدمت فلسطين، الثلاثاء، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لبحث ما يسمى "صفقة القرن".
وطلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العريية، عقد هذا الاجتماع، بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى "صفقة القرن"، التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيان صادر عن الجامعة.
ووفق النظام الداخلي للجامعة العربية، يشترط لعقد اجتماع طارئ طلب دولة وموافقة دولتين من الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، لاجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن.
وبالتزامن، فقد أبلغ الرئيس الفلسطيني، مساء أمس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، رفضه الخطة الأمريكية.
وكان مسؤول فلسطيني قال لـ"العين الإخبارية" إن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل وترتيب اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس، لبحث "صفقة القرن" الأمريكية، باءت بالفشل.
وأوضح المسؤول أن "البيت الأبيض حاول في الأسابيع الأخيرة، عبر وسطاء، ترتيب اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني والرئيس الأمريكي، الذي أراد عرض تفاصيل خطته المعروفة بصفقة القرن".
ونهاية عام 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني قطع الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية، إثر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون الخطة الأمريكية غطاء لضم إسرائيلي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت.
وما عزز من هذه المخاوف هو تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار فيها إلى أن الخطة تسمح لإسرائيل بضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.
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