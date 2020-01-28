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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصيني يتحدث عن فيروس كورونا ويصفه بـ "الشيطان الخطير" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء، أن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي وصفه بأنه ”شيطان“ وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.
وحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، قال الرئيس في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية، إن ”الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ“، مضيفا ”لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء“.
ويتزايد القلق من تأثير السلالة الفيروسية الجديدة على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وانطلقت تحذيرات من السفر للمنطقة وتقرر تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة. وانخفضت أسعار الأسهم العالمية مرة أخرى وتدنت أسعار النفط لأقل مستوى منذ ثلاثة أشهر وتراجع اليوان الصيني لأضعف مستوى منذ بداية عام 2020.
وظهرت حالات إصابة بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا في مزيد من الدول، أحدثها سريلانكا وألمانيا، إلا أنه لم تحدث أي وفيات خارج الصين التي أعلنت وفاة 106 حالات، جميعها في مدينة ووهان بوسط البلاد باستثناء ست حالات وقعت في مناطق أخرى.
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