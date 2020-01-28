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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تقرصن حكومات في أوروبا والشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد تقرير خاص لوكالة رويترز للأنباء أن قراصنة إنترنت يعملون لحساب الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية تستهدف حكومات في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال 3 من كبار مسؤولي الأمن الغربيين لرويترز إن قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية واسعة النطاق استهدفت حكومات ومنظمات الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط.
وطبقا لمراجعة أجرتها رويترز لسجلات الإنترنت العامة فإن هجمات القراصنة الموالين للحكومة التركية استهدفت نحو 30 منظمة، بما في ذلك وزارات وسفارات وأجهزة أمنية بالإضافة إلى شركات وغيرها من الكيانات.
وذكر التقرير أنه من بين ضحايا عمليات القرصنة تلك نظام البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية
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