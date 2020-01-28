شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية وباكستان يبحثان سبل التعاون العسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، العلاقات الثنائية بين السعودية وباكستان وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، وبخاصة فى المجالات العسكرية.

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