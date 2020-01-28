"كورونا" يصل إيران وتسجل أول إصابة في محافظة يزد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في إيران، الثلاثاء، حالتي إصابة بفيروس كورونا بمحافظة يزد وسط البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية شبه الرسمية



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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في المحافظة، قولها إن ”سائحين أحدهما من الصين والثاني من ألمانيا جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا“، دون تقديم المزيد من المعلومات.

إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ”لم تردنا أي تقارير عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا“، مشيرا إلى أن ”الجهات الطبية المختصة نفت تسجيل حالات عن إصابة بهذا الفيروس بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران المحاذية لباكستان“.

وحول الإصابات في محافظة يزد، أفاد الوزير بأنه ”يوجد سائحان، أحدهما صيني وآخر ألماني، والآن هما لدى وزارة الصحة في يزد، ولا أعتقد إصابتهما بفيروس كورونا“، منوها إلى أنه ”جرى الكشف عن فيروس كورونا قبل 5 أيام، بينما وصل السائح الصيني إلى محافظة يزد منذ 12 يوما، لكنه أصيب بالتهاب في الحلق وجرى نقله إلى أحد مستشفيات المحافظة، في حين تتم عملية مراقبة السائح الألماني“