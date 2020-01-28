سلطنة عمان يلغي جميع ألقاب السُلطان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلطنة عمان يلغي جميع ألقاب السلطان الثلاثاء 28 يناير 2020 وكالات أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قرارًا بإلغاء جميع ألقابه، مثل السلطان المعظم، أوجلالته، حيث جاء ذلك في نص التعميم الذي أرسل إلى وزراء السلطنة ومستشاريها.

كما اعتمد سلطان عمان الجديد مسمى "سلطان عمان" فقط فى جميع الخطابات الرسمية، حيث قال بن طارق في التعميم الذي نشر اليوم الثلاثاء، يشرفنى إفادة سموكم معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان".

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