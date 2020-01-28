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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة كويتية تصدر حكمها بقضية مظاهرات البدون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالحبس المؤبد ضد محمد والي العنزي واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن النطق بالعقاب والبراءة لباقي المتهمين الـ12 في قضية مظاهرات ”البدون“ في تيماء.
ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المحكمة قضت بإبعاد المتهمين المدانين عن البلاد بعد انقضاء محكوميتهم.
ويعتبر محمد والي العنزي، والحاصل على الجنسية البريطانية، مؤسس حركة الكويتيين البدون، وكان من أكثر الداعين للبدون في الخروج باحتجاجات للمطالبة بحقوقهم.
وتسببت قضية انتحار الشاب عايد يوم الـ7 من يوليو/ تموز من العام الماضي، شنقا بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء، بازدياد توتر قضية ”البدون“ في الكويت، دفعت أعداد كبيرة منهم للخروج في احتجاجات عديدة للمطالبة بالنظر في أوضاعهم.
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