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اليابان تؤكد إصابة شخص لم يكن في الصين بفيروس كورونا المستجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ طوكيو

أعلنت السلطات اليابانية اليوم، أن رجلا لم يسافر أخيرا إلى الصين، أصيب بفيروس كورونا المستجد، على ما يبدو بعدما عمل كسائق لسياح قدموا من مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها الوباء.

وقاد المصاب، وهو في الستينات من عمره، مركبات تحمل مجموعتين من السياح القادمين من ووهان في وقت سابق من يناير، ونقل إلى المستشفى السبت، حيث كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.