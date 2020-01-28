«كلب وابن كلب».. صحيفة إسرائيلية: عباس شتم ترامب قبل الإعلان عن «صفقة القرن»

- شريف الجنيدي

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قام "بشتم" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على الإعلان عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة بإسم "صفقة القرن".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الرئيس الفلسطيني وصف ترامب بأنه "كلب وابن كلب"، أثناء حديثه عن المكالمات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي ولم يرد عليها.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الحديث.

وأضافت أن عباس قال: "اتصلوا بي من واشنطن ولم أحمل الهاتف. قلت لا ، وسأستمر في قول لا".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "نحن مقبلون على أيام صعبة وسنتحمل عواقب الرفض. يجب تصعيد المقاومة في جميع نقاط الاحتكاك. يجب تشجيع جميع الشباب".

وأشارت الصحيفة إلى أن عباس قال: "قيل لي إنني سأدفع ثمناً باهظاً لسلوكي الغبي. لم يعد لدي وقت طويل للعيش فيه ولن أخسر كخائن. إما أن أموت كالشهيد أو أرفع العلم الفلسطيني على جدران القدس".

ويترقب العالم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة بـ "صفقة القرن".

وزعم ترامب، في تصريحات له أمس الإثنين خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن خطته ستكون لها فرصة للنجاح بصفقة القرن.

وأضاف ترامب أنه على الفلسطينيين قبول خطة السلام "لأنها جيدة لهم"، على حد قوله.

وكشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، حيث قالت إنها تضع أمام العالم خريطة جديدة لأهم نقاط تلك الخطة.

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ونشرت الوسائل الإعلامية النقاط الرئيسية لصفقة القرن، أو "صفقة ترامب" الأمريكية، منها:

1 – ضم 30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل

2 – ضم المستوطنات الكبرى بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

3 – إخلاء المستوطنات “غير القانونية” بالضفة الغربية.

4 – تبادل أراضي بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بدلًا من تلك التي ضمتها بالضفة.

5- إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة 70% من أراضي الضفة الغربية.

6 – حرية العمل العسكري الإسرائيلي في مناطق الدولة الفلسطينية.

7 – إبقاء المناطق المقدسة بالقدس تحت السيادة الإسرائيلية.

8 – نقل بعض الأحياء الفلسطينية بالقدس للسيادة الفلسطينية.

9 – الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

10 – نزع سلاح قطاع غزة.