قناة عبرية تزعم: هذه الدول العربية ستدعم «صفقة القرن»

كشفت القناة 13 العبرية عن الدول العربية التي ستعلن دعمها لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة بإسم "صفقة القرن"، والمقرر الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وزعمت القناة العبرية أن أحد المسئولين العرب أبلغه أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن قوم بعمليات ضم فوري لأراض في الضفة الغربية، فإنه "سيتم تجاهل الصفقة".

وأضافت القناة أنه "ليس من المتوقع أن تعارض دول السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطان عمان على الصفقة"، بل "ستصدر بياناً داعماً لها"، على حد زعمها.

وأمس الإثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته للسلام في الشرق الأوسط، ستكون لها فرصة للنجاح من خلال "صفقة القرن".

وقال ترامب، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه على الفلسطينيين قبول خطة السلام "لأنها جيدة لهم"، على حد قوله.

من جانبه، أكد نتنياهو أن الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي للسلام قد تكون "فرصة القرن".

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في وقت سابق، نقلًا عن قناة إسرائيلية، تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”، وقد ذكرت أنها تضع أمام العالم خريطة جديدة لأهم نقاط تلك الخطة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية قناة “كان” العبرية، النقاط الرئيسية التي زعمت أنها تعود إلى صفقة “القرن” أو صفقة “ترامب” الأمريكية.

وادعت القناة العبرية أن خطة “ترامب” تحتوي على بنود رئيسية منها:

Advertisements

1 – ضم 30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل

2 – ضم المستوطنات الكبرى بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

3 – إخلاء المستوطنات “غير القانونية” بالضفة الغربية.

4 – تبادل أراضي بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بدلًا من تلك التي ضمتها بالضفة.

5- إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة 70% من أراضي الضفة الغربية.

6 – حرية العمل العسكري الإسرائيلي في مناطق الدولة الفلسطينية.

7 – إبقاء المناطق المقدسة بالقدس تحت السيادة الإسرائيلية.

8 – نقل بعض الأحياء الفلسطينية بالقدس للسيادة الفلسطينية.

9 – الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

10 – نزع سلاح قطاع غزة.