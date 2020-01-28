الرئيس عون تلقى دعوة لحضور قداس عيد القديس مارون

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ راعي ​ابرشية بيروت المارونية​ المطران ​بولس عبد الساتر​ يرافقه المونسنيور اغناطيوس الاسمر والاب ريمون قسيس والاب سليم مخلوف. وقد وجه المطران عبد الساتر دعوة لرئيس الجمهورية لحضور القداس الذي تقيمه الابرشية لمناسبة عيد القديس مارون يوم الاحد 9 شباط المقبل. إضغط للمزيد

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