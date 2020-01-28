زار وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى المبنى المنهار في الأشرفية طلب من الجهات القضائية والأمنية التحرك فوراً لفتح تحقيق سريع ودقيق في حادث انهيار المبنى لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤول لأنه يعتبر مبنى أثري واعداً بأن المسؤول سيحاسب كائناً من كان.
وأشار رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الذي رافق الوزير مرتضى للمبنى، إلى أن مجلس الوزراء سيأخذ القرار المناسب للتعويض على كل المتضررين نتيجة انهيار المبنى في الأشرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة عباس مرتضى: لفتح تحقيق سريع ودقيق بحادث انهيار المبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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