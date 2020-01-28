النشرة: جمارك البقاع داهمت مؤسسات زراعية في الفرزل وقب الياس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "قوة جمارك ​البقاع​ داهمت أكثر من ١١ مؤسسة زراعية في سوقي ​الفرزل​ و​قب الياس​، وتم مصادرة كميات من السلع الزراعية ذات المنشأ السوري كما تم ضبط حمولة شاحنة بيض سورية".

وطالب مزارعون لبنانيون بالاستمرار في هذه الحملات في الاسواق الزراعية لما لما لها من انعكاس ايجابي على ​القطاع الزراعي​.