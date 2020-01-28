أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأن "قوة جمارك البقاع داهمت أكثر من ١١ مؤسسة زراعية في سوقي الفرزل وقب الياس، وتم مصادرة كميات من السلع الزراعية ذات المنشأ السوري كما تم ضبط حمولة شاحنة بيض سورية".
وطالب مزارعون لبنانيون بالاستمرار في هذه الحملات في الاسواق الزراعية لما لما لها من انعكاس ايجابي على القطاع الزراعي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جمارك البقاع داهمت مؤسسات زراعية في الفرزل وقب الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.