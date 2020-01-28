عسيران: لدعم نهضة لبنان واعتبار الموازنة بداية لإعادة الثقة بالخارج

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​، على أنّ "إقرار ​الموازنة​ يجب أن يكون لدى جميع ال​لبنان​يين بداية الحلول للمشاكل الكثيرة الّتي يعاني منها المجتمع الللبناني"، معربًا عن اعتقاده أنّ "​الحكومة​ بنَيلها الثقة سترفد هذه الموازنة برؤية أوضح ومتعمّقة لإعادة البوصلة إلى الاقتصاد، وهذا من الإيجابيّات المهمّة".

ولفت في تصريح إلى أنّ "الحكومة ستتشدّد برقابة وضع الحدود لمنع الشوائب والأخطاء الّتي شابت منذ عشرات السنين"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت لدعم نهضة لبنان، كما وأنّنا يجب أن نعتبر الموازنة بداية لإعادة الثقة بالخارج، ومن المعروف أنّ ​المجلس النيابي​ قادم على إقرار قوانين لوضع حدّ لكلّ أنواع ​الفساد​ والإثراء غير المشروع؛ وهذا أيضًا يتطلّب من الجميع أن يتلقّى الحقيقة ويتأكّد جدًّا ممّا يُنشر من معلومات مغلوطة".