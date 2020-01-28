وزير الزراعة شكل لجنة لمتابعة الامن الغذائي

شكل وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ لجنة لمتابعة الامن الغذائي برئاسة مدير عام الزراعة المهندس ​لويس لحود​ ومهمتها متابعة الامن الغذائي مع مختلف الوحدات التابعة للوزارة وسائر ​الادارات العامة​ والسفارات والبعثات الخارجية والمنظمات الاقليمية والدولية والهيئات المانحة و​البلديات​ واتحادات البلديات والنقابات والجمعيات والتعاونيات التي تعنى بالشأن الزراعي، على ان ترفع اللجنة ​تقارير​ دورية الى وزير الزراعة لاطلاعه على الخطوات المنفذة من قبلها.

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