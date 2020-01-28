الهيئة اللبنانية للعقارات: لأجراء المسح الميداني للمباني القديمة لتفادي وقوع ضحايا

أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان على أثر ​إنهيار مبنى​ قديم في ​الاشرفية​ بعد منتصف الليل، رغم من تحذريها المتكرر ومناشدتها للجهات المعنية و المختصة للمبادرة بتحمل مسؤولياتها بشكل جدي عبر الرقابة المشددة وتفعيل القوانيين الخاصة بسلامة المباني والسعي الى تطويرها وفقا لمعايير ​السلامة العامة​ الدولية.

وذكرت الهيئة اللبنانية للعقارات التي لطالما ومازالت تناشد وتشدد على أهمية أجراء المسح الميداني للمباني القديمة لتفادي وقوع ​ضحايا​ وأضرار جسيمة قد تلحق بالاملاك الخاصة والعامة تحت إشراف فنيين ومتخصصين من أجل سلامة ارواح الناس واملاكها.

ولفتت الى انها تحمد الله عز وجل ان الاضرار إقتصرت فقط على الماديات ولم يوقع أي ضحايا وخصوصا ان سقوط هذا ​البناء​ قد وقع بعد منتصف الليل إذ أن هذه المنطقة تعتبر مكتظة سكانيا وناشطة حركيا خلال ​النهار​.