الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في غور الأردن قبيل إعلان صفقة القرن

عزز ​الجيش الإسرائيلي​ قواته العسكرية في غور ​الأردن​ قبيل إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خطة ​السلام​ الأميركية في ​الشرق الأوسط​ المعروفة بـ"صفقة القرن". ووفقا للتقارير، فإن القوات الإضافية ستأتي من كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني"، بسبب المخاوف من اندلاع أعمال عنف في المنطقة. بالتوازي مع ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة الفلسطينية لحضور اجتماع طارئ سيعقد قبل ساعة من التوقيت المحدد لإعلان الولايات المتحدة تفاصيل خطة "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.

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