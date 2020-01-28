الجار الله: الكويت لم تتلق ردا من خارجیة إیران بشأن تصريحات قائد بالحرس الثوري

أوضح نائب وزیر الخارجیة الكویتية ​خالد الجار الله​، أنّ "​الكويت​ لم تتلقّ ردًّا من وزارة الخارجیة ال​إیران​یة بشأن تصريحات قائد القوات الجو فضائیة في ​الحرس الثوري الإيراني​"، الّذي قال إنّ قاعدة "علي السالم" في الكویت شاركت في العملیّة الّتي أدّت إلى مقتل قائد "فيلق القدس" ​قاسم سليماني​ قرب مطار بغداد.

ولفت في تصريحات صحافية، إلى أنّ "الخارجية تلقّت وعدًا من سفیر إیران لدى البلاد محمد إیراني، بأن یكون ھناك موقف من تكرار تصریح القائد، لكنّنا لم نتلقَّ ردًّا من الخارجیة الإیرانیة، ولكن كان لقائي بالسفیر الإیراني إیجابیًّا"، مركّزًا على "أنّنا لمسنا تفھّم السفیر الإیراني بقلق وانزعاج الكویت لمثل ھذه الأخبار، ووعدنا السفیر الإیراني أن ینقل ذلك إلى طھران، كما طلبنا أن یكون ھناك موقف ووعد السفیر بذلك ونحن بانتظار ھذا الموقف".

وكانت وزارة الخارجیة الكويتية قد استدعت الفسير إیراني، یوم الجمعة الماضي، على خلفیّة تكرار تصریح قائد القوات الجو فضائیة في الحرس الثوري، الّذي ذكر فیه أنّ قاعدة "علي السالم" في الكویت شاركت في استهداف سليماني.