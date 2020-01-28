لاریجاني: التفرقة بين المسلمين أعطت الجرأة لأميركا وإسرائيل أن تعلنا صفقة القرن

لفت رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إلى "أنّنا إذا نظرنا إلى تحركات الأميركيين، سنرى أنّهم يرسمون مخطّطًا كبيرًا ضدّ المسلمين في إطار "صفقة القرن" ويهدفون لتذليلهم"، مؤكّدًا أنّ "ذلك نتيجة التفرقة بين الدول الإسلامية الّتي أعطت الجرأة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية أن يقوما بهذا العمل المشؤوم".
وركّز في كلمة له خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، على أنّ "سياسة الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة هي مواجهة الشعب الإيراني الشاملة، ومنها إيجاد التفرقة وحالة اليأس في صفوفهم وعزل الشعب عن المسؤولين، فهم يقومون بذلك بكلّ وقاحة، حيث بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أنّ شعبَي إيران والعراق سعداء من هذا الاغتيال، ولكن وبدون تأخير جاء الرد من الشعبَين بخروج مليوني لتشييعه".
وشدّد لاريجاني على أنّ "أميركا ستنال جزاء ما قامت به قريبًا، وبدايته كانت بتظاهرات مليونية في العراق تنادي بطردهم".
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