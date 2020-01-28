زلزال بقوة 4.3 درجات ضرب منطقة حدودية لمدينة سومار في غرب إيران

أعلنت مؤسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة ​طهران​، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 4.3 درجات على مقياس "ريختر" ضرب منطقة حدوديّة لمدينة سومار التابعة لمدينة قصر شيرين الواقعة في غرب ​إيران​". وأوضحت في تقرير أنّ "الزلزال وقع على عمق 12 کیلومترًا تحت سطح الأرض، ولم يؤدّي إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات".

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