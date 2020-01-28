الصحة المصرية: ننفي إصابة طفل بفيروس "كورونا" الصيني القاتل

أكدت وزارة الصحة المصرية أن الطفل المصاب بفيروس "كورونا" في الإسكندرية، ليس مصابا بالفيروس القاتل ذاته الذي ظهر في الصين، ولكنه نوع آخر.
وأعلن وكيل وزارة الصحة المصرية بالإسكندرية أن "الطفل دخل إلى المستشفى 21 كانون الثاني بعد الاشتباه بإصابته بنزلة شعبية حادة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الطفل أصيب قبلها بأعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة لمدة 15 يوما، وأظهرت تحاليل الفيروسات إصابة الطفل بفيروس "كورونا" من نوع OC43 وهو من الفيروسات المعروفة بظهور أعراض نزلات برد بسيطة وليس "كورونا" القاتل".
وأشار وكيل وزارة الصحة أن "الطفل غادر المستشفى 25 كانون الثاني، بعد أن اختتم مراحل علاجه"، لافتا إلى أن الإصابة لا تسبب أعراضا شديدة إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب وكبار السن والأطفال.
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