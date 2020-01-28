سلطات اليابان تؤكد إصابة شخص لم يكن في الصين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات اليابانية أن رجلاً لم يسافر مؤخراً إلى الصين أصيب بفيروس كورونا المستجد، على ما يبدو بعدما عمل كسائق لسياح قدموا من مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها الوباء.
وقاد المصاب وهو في الستينات من عمره مركبات تحمل مجموعتين من السيّاح القادمين من ووهان في وقت سابق بكانون الثاني ونُقل إلى المستشفى حيث كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.
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