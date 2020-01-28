"حماس": صفقة القرن نكبة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني ويجب مواجهتها وإفشالها

شدّد الناطق باسم "​حركة حماس​" ​فوزي برهوم​، على أنّ "​صفقة القرن​ نكبة جديدة بحقّ الشعب ال​فلسطين​ي، وعدوان أميركي إسرائيلي مزدوج على فلسطين"، مؤكّدًا أنّ "مواجهتها وإفشالها وحماية مصالح شعبنا واجب علينا جميعًا، ومسؤوليّة الكل الفلسطيني".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر يتطلّب مواقف وقرارات مسؤولة وشجاعة، تنبثق عن لقاءات قياديّة وطنيّة جامعة تتحمّل مسؤوليّة المرحلة وتبعاتها؛ بإعلان النفير العام. وكذلك تصعيد الفعل الوطني الشعبي والمقاوم بأشكاله المختلفة في كلّ أنحاء فلسطين، بالتوازي مع قرارات رسميّة مهمّة لرئيس ​السلطة الفلسطينية​، مرتكزاتها توفير عوامل ومتطلبات نجاح المواجهة الفعلية للصفقة".

وطالب برهوم، السلطة الفلسطينية "إعلان الإنهاء الفوري للتنسيق الأمني مع العدو، وإطلاق العنان لقوى الأمن والشباب والمقاومة لحماية البلاد والعباد، والدفاع عن الأرض والمقدسات"، داعيًا إلى "رفع العقوبات عن ​قطاع غزة​". وناشد بـ"تحشيد الأمة للوقوف العاجل إلى جانب شعبنا ودعمه، تعزيز صموده، تشكيل حالة إسناد له، تجريم التطبيع مع العدو والعمل على عزله".