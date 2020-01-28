الرئيس الصيني: الصين تخوض معركة خطيرة ضد فيروس شيطاني

اكد الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ أن "الصين تخوض معركة خطيرة ضد فيروس شيطاني".

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم ​فيروس كورونا​ المستجدّ إلى 106 وفيّات في الصين حيث واصل الوباء تفشّيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

واعلنت لجنة الصحّة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجدّ 2019"، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديداً لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصاً آخر ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.