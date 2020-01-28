Mirror: مقتل المخطط لإغتيال سليماني في الطائرة التي أسقطتها طالبان في أفغانستان

ذكرت صحيفة "Mirror" البريطانية أن "الناطق بلسان القضاء في طهران "إدعى أن القائد البارز في وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايكل داندريا، الذي قام بتنظيم عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتل في الطائرة التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية والتي أعلنت "حركة طالبان" أنها أسقطتها في أفغانستان، لكنه لم يقدم أي دليل".
وأوضحت الصحيفة أن "داندريا الملقب بـ"أمير الظلام" هو رئيس عمليات وكالة المخابرات المركزية الأميركية ضد إيران وأفغانستان والعراق، وبالإضافة الى تخطيطه لإغتيال سليماني، شارك أيضا في عملية البحث عن أسامة بن لادن".
وقد أكد موقع قدامى المحاربين أن طائرة بومباردييه E-11A التي سقطت في مقاطعة غزنة الوسطى كانت الطائرة التي يستقلها داندريا.
يذكر أن المتحدث بإسم "حركة طالبان" أعلن "إسقاط طائرة تحمل جنودا أميركيين ولاية غزني وسط أفغانستان"، مؤكدا "مقتل كل من كانوا على متن الطائرة ومن بينهم ضباط كبار".
من جهته، أكد المتحدث باسم حاكم غزني عارف نوري، أنه "قرابة الساعة 13,10 (08,40 ت غ) يوم 27/1/2020 تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزني، وهي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابول"، مستبعدا وجود ناجين من بين من كانوا على متنها.
ترجمة "النشرة".
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