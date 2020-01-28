RT: الجيش السوري يطبق السيطرة على معرة النعمان من كل الجهات

أفاد مصدر عسكري لقناة روسيا اليوم "RT"، بأن الجيش السوري سيطر على قرية كفروما، في ريف إدلب الجنوبي، وبذلك يكون قد أطبق السيطرة على معرة النعمان من كل الجهات ولم يبق سوى إعلان السيطرة عليها.
وكانت وحدات من الجيش السوري سيطرت على عدد من البلدات شمال شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك "بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معه".
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