RT: الجيش السوري يطبق السيطرة على معرة النعمان من كل الجهات

أفاد مصدر ​عسكري​ لقناة ​روسيا اليوم​ "RT"، بأن ​الجيش السوري​ سيطر على قرية كفروما، في ​ريف إدلب الجنوبي​، وبذلك يكون قد أطبق السيطرة على ​معرة النعمان​ من كل الجهات ولم يبق سوى إعلان السيطرة عليها.

وكانت وحدات من الجيش السوري سيطرت على عدد من البلدات شمال شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك "بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع مسلحي تنظيم ​جبهة النصرة​ والمجموعات المتحالفة معه".

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