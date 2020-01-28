أكد نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري أن "الهجوم على مصرف لبنان غير مبرر على الاطلاق"، مشيرا الى أن "ما قامت به بعض ادارات المصارف في موضوع التحويلات المالية الى الخارج بعد 17 تشرين الأول هو غير قانوني لأنه تم بطريقة إنتقائية"، مشددا على "اننا نعيش في نظام ليبرالي حر ويحق لأي مودع أن يحول ودائعه إلى الخارج ولكن المشكلة تكمن في الإنتقائية بحيث قامت بعض المصارف بتحويلات استنسابية"، مضيفا :"التحويل الإنتقائي للأموال يصل إلى مرتبة الجرم".
وفي حديث تلفزيوني، لفت بعاصيري إلى أنه "اول خطوة لإعادة الثقة الى البلد، تكون بإعادة الأموال التي تم تحويلها للخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر بعاصيري: ما قامت به بعض إدارات المصارف بالتحويل الإنتقائي للأموال للخارج غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.