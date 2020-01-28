موريسون أكد لحتي استعداد بريطانيا لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا من الوزير البريطاني للشرق الأوسط اندرو موريسون، معربا عن استعداد ​بريطانيا​ لمساعدة ​لبنان​ للخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية. كما تتطرقا للأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​ وانعكاسها على لبنان.

كما التقى حتى المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، الذي أكد أن "المواضيع المتنوعة التي تناولها الاجتماع تم بحثها بشكل مهني جدا، نظرا للخلفية التي يتمتع بها الوزير حتي في العلاقات الدولية، وشملت المحادثات قضايا في مجالات مختلفة لا سيما تلك المرتبطة بعمل ​الامم المتحدة​ في لبنان، وسبل دعم المنظمة الدولية للبنان ​حكومة​ وشعبا".

والتقى حتي ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلنغ​، وبحث معه الأوضاع العامة.

وعرض حتي مع ​السفير الاسباني​ خوسيه ماريا فيرري الذي أعلن انه جرى "عرض للعلاقات الجيدة جدا بين البلدين والتي تطورت في السنوات الماضية في مجال القضايا المشتركة سواء على الصعيد الثنائي او على صعيد ​الاتحاد الاوروبي​، خصوصا واننا عضو في الاتحاد الاوروبي".

كما التقى وزير الخارجية ​السفير التركي​ هاكان شاكيل وتناول البحث العلاقات الثنائية.

ومن زوار الوزير حتي ​السفير الياباني​ تاكيشي اوبوكو، ثم السفير الايطالي ​ماسيمو ماروتي​ في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.