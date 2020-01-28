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ميونيخ: أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة بافاريا الثلاثاء أن أول مريض تأكدت إصابته انتقل إليه فيروس كورونا المستجد عن طريق العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانية.
وحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، هذه أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية، إذ إن المرضى الآخرين اصيبوا بالفيروس خلال إقامة في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: إصابة شخص بكورونا بعدوى من شخص آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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