إنقاذ امرأة وأطفالها الثلاثة بعد فقدانهم 34 يومًا في غابات الأمازون

ذكرت وسائل إعلام كولومبية وبيروفية، أمس الاثنين، أنه تمَّ إنقاذ امرأة كولومبية وأطفالها الثلاثة بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يومًا في غابات الأمازون المطيرة.
وكانت الأم (40 عامًا) وأطفالها (10 و 12 و 14 عامًا) يقضون عطلة مع الأب في الجزء الكولومبي من منطقة الأمازون في ديسمبر الماضي.
وذكرت صحيفة «إل تييمبو» أنَّ الأسرة قررت زيارة منطقة نائية في الغابات، لكنها انفصلت وضلَّ الأشخاص الأربعة؛ (الأم وأبناؤها الثلاثة) الطريق إلى الأب.
وعندما ذهبوا للبحث عنه، ضلوا الطريق وانتهى بهم المطاف إلى الجزء البيروفي من الغابات.
وخلال تلك الفترة كانوا يعيشون على تناول التوت ثم قابلوا أخيرًا امرأة تنتمي إلى السكان الأصليين في يوبينيتو بشمال شرقي بيرو على بُعد 180 كيلومترًا من منطقة ليجيزامو الكولومبية التي جاءوا منها.
ونشر السكان المحليون صورهم لاحقًا على موقع فيسبوك مما مكَّن الأب من تحديد موقع باقي أفراد الأسرة المفقودين.
وأنقذت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية الأشخاص الأربعة، يوم الأحد، وتبيَّن أنهم مصابون بسوء التغذية وتسلل الطفيليات إلى أجسامهم وإصابة أقدامهم بجروح، وتمَّ نقلهم إلى مستشفى، وتردَّد أن الأبناء في حالة خطيرة.
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