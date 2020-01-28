شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": زيادة رسوم النظافة على الفيلات والكمبوند بحد أقصى 30 جنيها شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله للبرلمان، لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا.

وقالت ناهد يوسف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الذي ترأسه النائب عصام بركات وكيل اللجنة، إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصي 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.

وطالبت ناهد يوسف مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل لاسيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها.

وأشارت ناهد يوسف إلي الجهود التي تم القيام بها في ضوء المنظومة الجديدة، وفي مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، لافتا إلي أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا في محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.

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وأوضحت يوسف أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطه ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيره إلي أهمية "الجمع" خاصه أن أقصي أحلامنا حاليا في التدوير تصل لنسبة 22% ونرغب في تعظيمها إلي 70% بقولها : " مشكلتنا للتدوير أنه لابد من وجود مخلفات وتوفر النوعيه المطلوبة للمصانع".

ونوهت رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، بأن يجري التجهيز والانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي علي مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلي اجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خليه دفن صحي ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتي الان.

وأشارت ناهد يوسف إلي أنه تم رفع نحو 35 مقلب عشوائي في ضوء الخطة، بالإضافة إلي تبني فكر جديد في مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلي استهداف رفع كفاءه 4 خطوط، مع رفع كفاءه العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات علي مستوي الجمهورية.