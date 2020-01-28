شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل 3 قوانين إلى اللجان النوعية.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن ثلاثة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها وتشمل: 1-أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الطاقة. Advertisements 2- أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتى الإسكان والزراعة. 3-أحال مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيد و60نائبا بشان تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية.

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