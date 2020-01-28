شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": منح للأعضاء فى اللغة الإنجليزية القانونية بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التدريب بنقابة المحامين، عن فتح باب الاشتراك اليوم الثلاثاء بمنحة برنامج اللغة الإنجليزية القانونية فى إطار برنامج محامين المستقبل تحت رعاية النقيب سامح عاشور، وذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين النقابة العامة للمحامين ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية .

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ومن جانبه، قال عبد الجواد أحمد منسق المشروع ومقرر لجنة التدريب عضو مجلس النقابة العامة، إن ذلك يأتى نفاذا لتوجيهات النقيب العام سامح عاشور باستمرار تنفيذ برنامج محامى المستقبل وخاصة الشباب بتوفير منح مدعومة بالكامل للمحامين بالحصول على برنامج باللغة الإنجليزية القانونية بالجامعة الأمريكية، مضيفا أن مدة المنحة 4 أشهر.

وذكر عبد الجواد أحمد، أن تلك المنحة تأتى فى إطار اهتمام النقيب سامح عاشور بتطوير أدوات المحامى وبناء قدراته، مشيرا إلى أن التقديم لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير حتى 1 فبراير المقبل عن البريد الإلكترونى المخصص للتقديم وبالشروط والمواعيد المعلن عنها وأهمها سداد رسم اختبار تحديد المستوى وتأمين يرد إلى الحاصل على المنحة فى حالة توافر نسبة حضور مقرر بشروط المنحة.