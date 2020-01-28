شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: إن لم يدرك محافظ القاهرة حق النواب فلا يملك حق منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدكتور صلاح حسب الله، المتحدس الإعلامى باسم مجلس النواب، غياب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، قائلا "دا حق اللجنة عليه، وإن لم يكن يُدرك هذا الحق فهو لا يملك حق الجلوس مكانه".

وأوضح حسب الله أن موضوع طلب الإحاطة بالغ الأهمية وفقا لما عرضه النائب رضا البلتاجى، مُقدم طلب الإحاطة، والمهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، الذى انتقد غياب الإرادة عن المحافظة لحماية الأرض من التعديات، وقال حسب الله: "الأخطر من غياب الإرادة هو غياب محافظ القاهرة عن هذا الاجتماع"، وتابع: "إن لم يكن المحافظ مُدرك لأهمية الموضوع الذى يُناقش فهو لديه مشكلة كبيرة فى إدراك المواضيع وأهميتها".

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وتابع حسب الله: "لو المحافظ شايف إنه أكبر من إنه يأتى لمناقشة هذا الموضوع الهام فى لجنة الصناعة فليحضر وزير التنمية المحلية لو المحافظ مش فاضى"، وأضاف: "رغم تقديرى الكامل لحضور نائبة المحافظ لكنها غير قادرة على اتخاذ قرار حاسم فى هذا الأمر، بماذا يتم استخدام وسطاء فى ممارسة الأعمال الرقابية، دا حق اللجنة عليه وإن لم يكن يُدرك هذا الحق فهو لا يملك حق الجلوس مكانه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.