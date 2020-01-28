شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" توافق على اقتراح لتطوير الشهر العقارى ومشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخرى، بشأن تطوير الشهر العقارى والتوثيق للمحررات الرسمية والعرفية.

ويتناول المقترح أن يتم تقديم خدمات الشهر العقارى من خـلال شـركة حكومية مـتخصصة أو مـنح الـتراخـيص لـلقطاع الـخاص لتقديم هذه الخدمات تحت الإشراف الكامل للأجهزة الرقاـية المـختصة مـع وضـع أنظمة العمل الإلـيكترونية ومتابعتها وتشديد العقوبات وإخراجها من تحت مظلة وزارة العدل والتى تختص بأهم مرفق وهو القضاء.

وأشار النائب شريف فخرى، إلى أن الاقتراح برغبة يقضى أيضا باستغلال منافذ البريد المصرى كمراكز لتقديم الخدمات الحكومية.

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وأوضح فخرى، أن الاقتراح برغبة يأتى بناء على نقل أحدث و أنجح التجارب فى هذا المجال، مثل دبى وكندا، فى تحسـين الخـدمات الـتى تـقدمها لمواطـنيها، والحفاظ على الوقت والجودة والدقــة فضلاً عـن القضاء على البيروقراطية والفساد.

وأشار النائب، إلى ما يعانيه المواطنين من تدنى خدمات الشهـر العقارى والتوثيق من حيث طول وقت إنجاز الإجراءات وتـعددها، ومحاولـة الـبعض الاستفادة مـن المـوقـف بمقابـل، وعـدم الـربـط الإلكترونـى بـين مـكاتـب الشهـر الـعقارى بـقاعـدة بـيانـات مـوحـدة.

وقال شريف فخري: الـتطويـر لـيس رخـام وزجـاج وتكييفات، بـل هـو مـحتوى قـبل أى شيء، فما تعانيه مكاتب الشهر العقارى من أجهزة كمبيوتر متهالكة ولا يوجد ربط بيها وبين البعض، فضلا عن أنها غير مؤمنة.