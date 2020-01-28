انفوجراف.. تعرف عن الأسطول الجوى للناقل الوطنى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم الشركة الوطنية للطيران مصر للطيران، بتحديث أسطولها الجوى من خلال تنوع طراز الطائرات التى تملكها، خلال السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار حرص مسؤولى وزارة الطيران المدنى على تطوير وتحديث الأسطول الجوى للشركة، فى ظل المنافسة الشرسة فى سوق النقل الجوى العالمى، وسعيْ الشركة لجذب أكبر عدد ممكن من الركاب والوفود السياحية من وإلى مختلف دول العالم. وكشفت الشركة من خلال الانفوجراف التالى أهم أعداد وأنواع الطائرات التى تملكها شركة في الفترة الحالية، حيث من المقر أن يصل خلال العام الجارى عدة طرازات متنوعة للانضمام إلى الأسطول الجوى، وهي: 1ـ الطائرة بوينج 787 والملقبة بطائرة الأحلام وتمتلك الشركة منها 6 طائرات. 2ـ الطائرة بوينج 777 وتمتلك الشركة الوطنية منها 6 طائرات. Advertisements 3ـ الطائرة 330 إيرباص وتمتلك مصر للطيران منها 11 طائرة. 4ـ الطائرة إيرباص 220 300 وتملك الشركة 8 طائرات من ذات الطراز. 5ـ الطائرة إيرباص 320 وتمتلك الشركة 4 طائرات. 6ـ الطائرة بوينج 737 800 وتمتلك الشركة 29 طائرة من ذات الطراز. 7ـ الطائرة امبراير 170 وتمتلك مصر للطيران من هذا الطراز 5 طائرات

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