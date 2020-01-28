شكرا لقرائتكم خبر عن داليا يوسف تطالب بحظر النقاب على المعلمات بالمدارس أسوة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن هذا القرار يحمى الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم إرهابية، لاسيما الظروف الأمنية التى تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أى غطاء للوجه يسمح بأى أعمال إجرامية إرهابية، لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصي مقارنة بأية إيجابيات.

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وطالبت عضو البرلمان، بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.