شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تفتح ملف نقص بنزين 80.. وممثل البترول: إنشاء محطات جديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة، إشكالية عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة.

من جانبه، انتقد النائب سعيد طعيمة، عضو اللجنة، النقص الشديد في توفير بنزين 80 بمحطات البنزين بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية، في حين أنه قائم ولم يلغي، الأمر الذي يلقي بأعباء علي بسطاء المواطنين الذين يستخدمونه لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم.

وقال عضو مجلس النواب، موجها حديثة إلي مسؤولي وزارة البترول : " الناس بتقف في طوابير أمام محطات البنزين للحصول علي خدمة لكنهم لا يجدوها، وهذا يحمل في طياته اذلال لهم، في حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة".

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وعلق محمد حسن رضوان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ( الإنتاج) بتأكيده أن إمداد المحطات ببنزين (80) حسب الطلب في ضوء استهلاك المواطنين، لافتاً إلي أنهم بصدد إنشاء محطات جديدة هتركز علي بنزين (80) علي مستوي الجمهورية.

ووعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، بإرسال قائمة بمحطات البنزين الجديدة المزمع إنشائها إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع بحث المناطق التي تناولها النواب في طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.